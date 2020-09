publié le 09/09/2020 à 20:59

Le 7 janvier 2015, Patrick Pelloux est le premier médecin qui arrive sur les lieux du carnage. L’urgentiste a témoigné à la barre de la cour d’assises spéciale de Paris alors que le procès des attentats contre Charlie Hebdo et plus généralement du mois de janvier 2015 se poursuit. Chroniqueur pour l'hebdomadaire satirique, le médecin a été rapidement appelé par les survivants. Il se précipite au journal : ses gestes ont peut-être sauvé des vies le jour du drame.

Ce 7 janvier, Patrick Pelloux était non loin, dans une réunion avec des pompiers. Il enfourche sa moto et se retrouve à la rédaction de Charlie Hebdo quelques minutes après le drame. Malgré la désespérance de découvrir des proches déjà décédés, le médecin urgentiste pratique des garrots "par automatisme", raconte-t-il à la barre, le regard dans le vide.

"Si on avait suivi la procédure, on ne serait pas rentré : on aurait attendu de sécuriser la scène" pour vérifier s’il n’y avait pas une deuxième équipe de terroristes ou des grenades sur place, détaille-t-il. "Or, avec des blessures de guerre comme ça, il faut aller très vite", ajoute Patrick Pelloux devant la cour.

Le médecin raconte qu'il trie ensuite les blessés et appelle les hôpitaux. Les enregistrements de ces coups de fil ont été diffusés : "Hallo, hallo, envoie tout le monde ! C’est un carnage !", entend-on dans la salle d’audience.

Patrick Pelloux insiste ensuite sur le combat pour la laïcité, la liberté d’expression et contre l’islamisme radical. "On n’est pas très nombreux sur la barricade : j’attends plus de l’État et de la classe politique pour défendre la laïcité", a-t-il déclaré. "Charb défendait la laïcité et ce journal défend toujours" ce principe, ajoute l’urgentiste.

Un combat plusieurs fois évoqué par les anciens du journal à la barre : il faut continuer à défendre cette valeur pour laquelle leurs amis sont morts, estiment-ils.