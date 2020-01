Charlie Hebdo : 5 ans après, "rien n'a changé", déplore l'avocat du journal

publié le 07/01/2020 à 10:44

L'attentat avait fait 12 morts. C'était il y a 5 ans. La rédaction de Charlie Hebdo était attaquée sauvagement par les frères Kouachi. Vague d’indignation mondiale, élan de soutien, en quelques jours "Je suis Charlie" devient un signe de ralliement et le symbole d'une liberté d'expression que rien ne pouvait entraver. Pourtant, aujourd'hui, le constat est loin d'être réjouissant, selon l'avocat du journal Richard Malka.



"Je ne vois rien qui ait changé en bien, déplore-t-il. Je ne vois que des régressions. Aujourd'hui, quand on est philosophe ou politique, on ne peut plus s'exprimer dans les universités. Ce sont des syndicats étudiants qui le demandent", poursuit-il. Et d'ajouter : "On censure des pièces de théâtre, et ça ne vient pas de la justice ou de l'État mais d'apprentis révolutionnaires culturels. On renonce parce qu'on a peur."

"Aujourd'hui, qui ose encore publier des caricatures ? Qui ose critiquer les dogmes et les croyances ?, se questionne Richard Malka, Il ne faut pas le faire au nom de la sensibilité. C'est renoncer à ce que nous sommes et à l'esprit qui a fait que des millions de personnes ont manifesté le 11 janvier 2015", conclut-il.