Une mystérieuse hépatite inquiète le monde entier. Celle-ci touche particulièrement les enfants de moins de 10 ans. Près de 230 cas ont été détectés, avec une majorité aux États-Unis, où cinq enfants sont décédés. Cette hépatite aigüe se manifeste par de la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Certains cas ont nécessité une transplantation du foie.

"C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre de près parce que ça touche les enfants et ça peut aller vers des cas sévères avec des transplantations de foie", explique le professeur Yazdan Yazdanpanah, infectiologue et gastro-entérologue. "On ne sait pas encore ce que c'est, donc on ne peut ni correctement traiter ni correctement prévenir".

"À ce jour, il y a plus d'une dizaine de pays qui ont confirmé ces cas d'hépatite. Il y a plus de 200 cas dans le monde", ajoute le scientifique. "Bien sûr, la France peut être touchée. Les autorités ont vraiment mis en place des dispositifs pour essayer de détecter ces cas d'hépatite".

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Emmanuel a officiellement été investi ce samedi, à l'issue d'une cérémonie d'une heure dans laquelle il a prononcé un discours symbolique pour son nouveau quinquennat.

Coupe de France - Deux gloires du football français qui connaissent des heures compliquées s'affrontent en finale de Coupe de France. Le FC Nantes et l'OGC Nice se disputeront à partir de 21h au Stade de France.

Angers - Un vétérinaire a été relaxé après avoir aidé un homme à se donner la mort. Il aurait rédigé de fausses ordonnances pour permettre à un proche atteint de la maladie de Charcot de se procurer des médicaments léthaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info