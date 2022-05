Investiture d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut retenir du discours du président

Ce samedi 07 mai a eu lieu la cérémonie de ré-investiture d'Emmanuel Macron. Cet événement, à la portée très symbolique, marque le passage d'un quinquennat à l'autre. Après la proclamation des résultats par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, le président fraîchement réélu a tenu un discours d'une dizaine de minutes, où il a donné ses priorités ainsi que ses objectifs pour les cinq prochaines années précisant que "Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole : servir".

Il a ainsi appelé à "agir sans relâche" pour que la France devienne "une nation plus indépendante" tout en insistant sur l'importance "d'aider la démocratie". Christelle Craplet spécialiste BVA, invitée sur RTL, considère néanmoins que "tout l'enjeu pour lui va être d'essayer de rassembler une majorité autour d'un projet donc on ne connaît pour le moment pas trop les contours".

Emmanuel Macron a ensuite longuement insisté sur l'importance de considérer ce mandat comme un nouveau quinquennat et de trouver les moyens de se réinventer en utilisant "une méthode nouvelle, loin des rites usés". Sur RTL, Bruno Fuligni historien et essayiste, a insisté sur sa volonté de "montrer qu'il a entendu un message et qu'il n'est pas le président de 2017, mais d'une nouvelle France qu'il veut incarner."

Il a ensuite tenu à rappeler son engagement sur le plan environnemental promettant de faire du pays "une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte en simplifiant nos règles pour cette France de 2030. Je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte".

