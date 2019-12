publié le 30/12/2019 à 14:39

La gastro-entérite fait son grand retour en cette fin d'année. Quatre régions sont particulièrement touchées : la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que la région Grand Est avec en moyenne 177 cas pour 100.000 habitants selon les consultations en médecine générale.

Les symptômes des diarrhées aiguës sont très gênants : vomissements, nausées, diarrhée, maux de ventre et fièvre... Mais cette année, pas de caractère de gravité particulier selon les médecins. Le taux d'hospitalisation est faible, il est de 0,3% sur la totalité des personnes atteintes. Il faut néanmoins porter une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées qui peuvent souffrir de déshydratation.

Pour éviter toute contamination, rien de mieux que se laver les mains régulièrement et éviter les embrassades avec les personnes contaminées. Attention également aux poignées de portes qui sont de véritables nids à microbes.

À écouter également dans ce journal

Mobilisation - 26e jour de grève. Les négociations sont au point mort. Les Français attendent les vœux du Président de la République pour tenter de percevoir une porte de sortie. Ce lundi 30 décembre, Yves Veyrier, numéro 1 de Force ouvrière, s'est rendu à la gare de Beaumont-sur-Oise pour soutenir les salariés grévistes de la SNCF.

Justice - L'écrivain Gabriel Matzneff, 83 ans, se défend des actes sexuels pédophiles dont on l'accuse et évoque des attaques injustes et excessives dans Le Parisien. Dans son livre Le Consentement, Vanessa Spingora raconte ce que l'écrivain lui aurait fait subir alors qu'elle n'avait que 14 ans. Jusqu'ici, Matzneff a pu échapper à la justice. Il faudrait qu'une autre victime relate des faits plus récents pour pouvoir le poursuivre.

Sécurité - Christophe Castaner a présenté ce lundi 30 décembre le dispositif de sécurité mis en place pour la Saint-Sylvestre. 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout dans le pays. "Nous savons toujours les tensions que nous pouvons connaître lors de ces événements," a déclaré le ministre de l'Intérieur.