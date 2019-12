Grève : les jeunes employés de la RATP ont "les fesses entre deux chaises"

Grève RATP : des jeunes employés partagés entre pressions des syndicats et de la direction

publié le 30/12/2019 à 12:01

Le climat commence-t-il à se dégrader au sein même de la RATP ? Alors que le gouvernement accuse les syndicats d'intimidation sur une partie des cheminots pour qu'ils participent à la grève contre la réforme des retraites, la direction semble également émettre des pressions sur se employés.

Plusieurs vidéos circulent sur Internet où on peut voir des chauffeurs de bus commencer leur journée sous les insultes de leurs collègues grévistes. Il y a ceux qui refusent de faire grève par conviction mais d'autres dénoncent également des pressions de la part de la direction de la RATP. Richard, 22 ans, vient d'être embauché. "Je suis jeune agent encore. On nous 'déconseille' de faire grève, pas directement. Donc fatalement on a les fesses entre deux chaises".

Le jeune homme explique vouloir d'un côté "supporter ses collègues, car la réforme n'est pas top, que ce soit pour nous ou les autres, et de l'autre côté, la direction qui nous dit, 'il va falloir travailler, vous n'êtes pas encore commissionnés, on peut vous virer à tout moment,'" déclare-t-il. Le jeune cheminot affirme que cela "n'est dit explicitement mais on nous le fait clairement comprendre dans certains dépôts de bus : 'faîtes pas de bêtises.'"