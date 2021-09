En Charente-Maritime, dans le village de Bignay, une jeune femme de 25 ans a été séquestrée et violentée pendant trois ans par sa mère et sa sœur. Alors que la victime a pu échapper à ses bourreaux fin août, l'heure est désormais aux interrogations. Alain, qui vit à 60 mètres de la maison dans laquelle elle était retenue, affirme avoir, avec au moins deux autres personnes, alerté les gendarmes.

Il y a près d'un an, élus et voisins se regroupent et alertent les autorités car ils ont entendu des cris en provenance de la maison. Ils veulent agir et ne pas passer à côté de faits potentiellement graves. "Nous avons fait le nécessaire auprès de la gendarmerie au mois d'octobre", explique Francis Brunet, adjoint au maire, "la commune a fait une lettre, déposé une main courante avec tous les voisins". "Une fois que nous avons fait cela, nous sommes impuissants, c'est très compliqué à gérer", poursuit l'élu.

Les services sociaux vont eux aussi alerter le parquet de Saintes. À la suite des signalements, les gendarmes se seraient déplacés à plusieurs reprises au domicile des trois femmes. Personne ne leur aurait ouvert, pas de cris ni d'éléments concrets, flagrants, qui auraient justifié d'enfoncer la porte d'un coup d'épaule lors de leurs passages. Il aura donc fallu attendre l'évasion de la jeune femme pour mettre fin à ce calvaire.

L'enquête, menée désormais par un juge d'instruction, pourrait mettre en lumière d'éventuels manquements. Les deux femmes, la mère et la sœur, ont été incarcérées et mises en examen pour séquestration criminelle.

