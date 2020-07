publié le 23/07/2020 à 13:46

6,5 milliards d'euros supplémentaires consacrés à l'emploi des jeunes d'ici la fin du quinquennat. C'est ce que Jean Castex a promis jeudi 23 juillet. Il apporte ainsi un montant chiffré à ce qu'Emmanuel Macron a qualifié de "dispositif extrêmement puissant d'aide à l'emploi des jeunes".

La Premier ministre a parlé d'un montant inédit mis dans ce dispositif : "On va mettre le paquet, on faisait grosso modo 3,5 milliards d’euros chaque année dans ce domaine. On va rajouter à ça, 6,5 milliards en plus. Jamais vu."

L'argent mis sur la table sera destiné aux entreprises. Dans le cadre de ce plan, les entreprises qui embaucheront un jeune de moins de 25 ans en CDI ou en CDD d’au moins trois mois se verront accorder une aide, techniquement considérée comme "une compensation de cotisations" ou ainsi que l’a décrite Emmanuel Macron : "une forme de prime qui supprime toutes les charges".

Prime jusqu'à 4.000 euros

Cette prime sera à hauteur de 1.000 euros par semestre et jusqu’à un maximum de 4.000 euros versés, ce qui correspond à une durée d’un an.

Cette aide concernera les emplois rémunérés jusqu’à hauteur de deux Smic afin d’inclure tous les jeunes, jusqu’aux plus qualifiés, aux salaires d’embauche assez élevés. Elle concernera toutes les embauches qui auront lieu dans les six mois après l'entrée en vigueur du dispositif, probablement en septembre.

Parmi les priorités du gouvernement , l’insertion des jeunes pour éviter une génération sacrifiée, parce que, comme l'a rappelé le Premier ministre : "Les jeunes sont toujours les premiers touchés d’une crise économique".

Le gouvernement table sur 450.000 embauches d'ici janvier 2021 grâce à ce plan d'aide.

