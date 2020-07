Airbus : "On est pas loin de moins de 20% d'effectifs", indique une déléguée syndicale

publié le 02/07/2020 à 22:05

Le groupe Airbus a annoncé mardi 30 juin au soir la suppression de 15.000 postes dans le monde d'ici l'été 2021 et 5.000 en France. C'est Toulouse qui paye le plus lourd tribut avec près de 3.500 suppressions de postes sur 25.000 salariés.

En tant que capitale d'Airbus, c'est logiquement Toulouse qui va le plus pâtir de ce plan s'il est appliqué. Par ailleurs, tous les sites sont concernés, comme Nantes, qui en pourcentage est la ville la plus sévèrement touchée, comme l'indique Françoise Vallin, déléguée CGC d'Airbus : "On est pas loin de moins 20% d'effectifs donc cela demande clairement une explication de la part de la direction."

Pour les syndicats d'Airbus, ce plan est qualifié d'inacceptable. C'est l'avis d'un délégué de Force Ouvrière : "La crise est une opportunité pour nos patrons c'est sûr. Aujourd'hui les salariés sont très inquiets."

Il y a malgré tout une lueur d'espoir. Le DRH d'Airbus hier a dit qu'avec les aides de l'État, 1.500 emplois pourraient être sauvés : "Il a ouvert la porte à cette discussion en avançant ces chiffres là. Donc on est au moins rassurés sur le fait qu'une discussion s'ouvrira sur la réduction de ce chiffre." Quant au président d'Airbus, il indique ce soir que sur les emplois supprimés au niveau européen, 3.500 pourraient être sauvés si Berlin et Paris apportent une aide.