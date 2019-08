publié le 07/08/2019 à 13:08

C'est un été cauchemardesque pour les apiculteurs français. La récolte avait été très mauvaise au printemps, et elle est quasiment nulle cet été, alors qu'il ne reste que 2 mois pour récupérer le miel dans toute la région Rhône Alpes Auvergne.

La situation est extrêmement difficile pour les producteurs. "Cette année, c'est la catastrophe. Il y a très peu de miel, c'est compliqué", témoigne Christophe Debourg, installé à Bully dans le Rhône. "Je n'ai jamais vu ça", poursuit-il.

"Le problème, c'est la météo. Il fait très chaud d'un coup. [...] On ne peut pas faire un récolte normale, ce n'est pas possible", explique l'apiculteur. En effet, si les ruches ne sont pas suffisamment fortes à temps, elle ne sont pas prêtes à stocker du miel.

Les récoltes plus qu'insuffisantes mettent en question l'avenir de ceux qui travaillent dans ce secteur, "soit je fais autre chose, soit j'achète du miel. [...] On perd de l'argent pour faire notre travail",explique Christophe Debourg. Et les conditions de travail n'aident pas plus "c'est de la survie, j'espère bien que ça va s'arranger", poursuit-il.

