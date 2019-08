publié le 01/08/2019 à 09:58

Cela fait une semaine que l'on ne peut plus skier sur le glacier de la Grande Motte de Tignes. La canicule, la semaine dernière, a entraîné sa fermeture anticipée avec 10 jours d'avance. Depuis des années, il souffre de fortes températures.

A plus de 3.400 mètres d'altitude, le paysage est lunaire : des pierres, des roches noires et des grosses plaques de glace. Sur cette pointe, la neige a presque disparu. Suite à la dernière canicule, le thermomètre avoisinait les 25°c. Du jamais vu à cette altitude. Une agression de plus pour ce glacier qui disparaît au fil des saisons.

Un crève-cœur pour Jean-Louis Mougot, guide de haute montagne et moniteur : "Sur l'ensemble de ce que l'on voit devant nous, il y a 50% de rochers et 50% de glace et de neige. Après les deux épisodes de canicule, il est dans le plus vilain état que l'on ait jamais vu", explique-t-il."Il fait triste mine, ça me fait de la peine (...) Sur 35 ans, on considère que la glacier a perdu 40 mètres d’épaisseur", poursuit-il.

Une disparition inquiétante

Le ski est le principal modèle économique de cette station, surtout sur le glacier cet été. Cette année, Tignes a accueilli 1 600 000 skieurs. "Le ski, 365 jours par an", le fameux slogan des années 70/80, qui a fait le succès du lieu, n'est plus vraiment d'actualité. Frédéric Porte, le directeur général de Tignes Développement, envisage d'utiliser le glacier comme témoin du changement climatique dans les années à venir. "La sensibilisation et les outils pédagogiques devront indéniablement se développer", précise-t-il, "Il y a toute une démarche de sensibilisation qui va s'adapter à ces phénomènes climatiques".

Dans 80 ans, le glacier ne sera plus qu'un souvenir. Selon les glaciologues, sa disparition est programmée vers 2100. Depuis quelques années, les hivers sont de plus en plus doux, les printemps chauds et les étés caniculaires. D'après les prévisions pour les prochaines décennies, les températures devraient continuer de s'envoler. Et les changements, d'une année à l'autre, sont visibles à l’œil nu. Bientôt la Grande Motte ne sera plus un glacier mais la trace du réchauffement climatique.