Plus de 6.000 patients sont en soins intensifs en France. Pour soulager les urgences et les cabinets médicaux, la ville de Nancy a ouvert un nouveau centre de soins, installé dans un gymnase pour accueillir ceux qui présentent les symptômes du coronavirus. Il y aura trois centres de ce type prochainement.

Cette nouvelle filière vise à éviter la présence de malades dans de petites salles d’attente de médecins de ville. Dans le gymnase, immense, le parcours des visiteurs sera soigneusement balisé. “Au maximum, il y aura trois patients : un à l’accueil administratif, un à la prise de paramètres avant la consultation médicale et un à la consultation”, explique Alexandre Mayeux, de la sécurité civile. “La file d’attente se fera en extérieur ce qui permet une ventilation continue.”

Les mesures d’hygiène sont très strictes. “C’est désinfecté trois fois par jour”, explique-t-il encore. “Les personnels soignants et de la protection civile sont équipés” également, précise le responsable. “L’objectif c’est que quand quelqu’un se présente ici s’il est suspecté Covid, on va immédiatement lui placer un masque chirurgical pour éviter la diffusion du virus et lui faire se laver les mains.”

Six médecins vont se relayer pour les consultations. Parmi eux, le docteur François Thebault. “On est un médecin par vacation”, raconte-t-il. “Surtout on recevra les patients de manières protégées.” Les professionnels de santé de Nancy qui se déplacent à domicile pourront également venir se reposer et se restaurer aux heures où le gymnase sera fermé aux patients.

