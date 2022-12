Coronavirus en Chine : un assouplissement de la politique "zéro Covid" en trompe-l'œil

La Chine a annoncé aujourd’hui un allègement général des règles sanitaires contre le Covid, pour apaiser la colère populaire et redresser son économie chancelante. Ce revirement semble mettre fin à l'essentiel de la politique "zéro Covid" en vigueur depuis bientôt trois ans et que la Chine était l'un des derniers pays au monde à appliquer.



Ce n’est pas encore l’abandon total de cette politique "zéro Covid" mais c’est en tout cas la fin des mesures les plus controversées comme les camps d’isolement ou les tests de masse. Désormais, les malades du Covid auront la possibilité de se confiner à la maison mais rien n’est encore très précis sur les cas contacts et les conditions de cet isolement.

La Commission de santé donne un cap, celui de la réouverture du pays, mais pas forcément le détail de toutes les mesures. À Pékin par exemple, les commerces peuvent rouvrir, mais pas encore les écoles. Plus besoin de test pour prendre le métro, mais test PCR obligatoire de moins de 48 heures en revanche pour aller au bureau ou faire du sport.

Le gouvernement insiste également sur la vaccination des personnes âgées, mais seuls les vaccins nationaux sont autorisés et on sait très bien qu’ils sont peu efficaces face aux nouveaux variants. Bref, il s’agit surtout de calmer la colère qui monte dans le pays et remettre l’économie en marche alors que – c’est paradoxal – le nombre de malades n’a jamais été aussi élevé depuis 3 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info