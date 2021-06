Espace : Thomas Pesquet taquine les gendarmes des Vosges depuis l'ISS

publié le 12/06/2021 à 04:04

Devenu célèbre sur Twitter grâce à ses messages humoristiques, le compte de la gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie_088) a encore fait parler de lui vendredi 11 juin en répondant avec humour à un clin d'oeil envoyé par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale (ISS).

"@novitskiy_iss , Pyotr et @Astro_Sabot étaient en train de vérifier les kits médicaux quand je suis passé et je me suis fait flasher, il semblerait que je dépasse parfois la limitation de vitesse (mais pas sur Terre @Gendarmerie_088) #MissionAlpha", a tweeté le spationaute français, actuellement en mission dans l'espace.

Connu des internautes pour leur humour, qui leur a valu pas moins de 78.000 abonnés sur Twitter, les gendarmes des Vosges ont répondu à Thomas Pesquet sur le même ton. "Mouais... Avec un décollage de #SpaceX à 20.000 km/h, vous êtes vraiment sûr ? Vous avez de la chance que le centre spatial Kennedy ne soit pas dans les #Vosges", ont-ils répliqué.

Une réponse à la hauteur de ce que le compte @Gendarmerie_088 propose habituellement. Fin mai, les gendarmes avaient posté un avis de recherche afin de retrouver le soleil, qui avait semble-t-il disparu de la région.

