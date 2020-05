Coronavirus : étudiants, jeunes précaires... Comment obtenir l'aide de 200 euros

et AFP

publié le 10/05/2020 à 07:01

C'est une annonce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans. Lundi 4 mai, le gouvernement a annoncé qu'une aide exceptionnelle de 200 euros sera versée en juin à environ 800.000 jeunes de moins de 25 ans, "précaires ou modestes".

Dans le détail, cette somme sera versée début juin à près de 400.000 étudiants "ayant perdu leur travail ou leur stage" et aux "étudiants ultramarins isolés qui n'ont pas pu rentrer chez eux", a expliqué le Premier ministre devant le Sénat. Pour obtenir cette aide, ils devront déposer en mai une demande d'aide auprès du Crous dont ils dépendent.

Cette somme sera également versée mi-juin à quelque 415.000 "jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent les aides pour les logements". Ils percevront automatiquement cette aide exceptionnelle du gouvernement, via les caisses d'allocation familiales.

Un budget de 150 millions d'euros

150 millions d'euros ont été prévus pour cette mesure qui vise à "limiter l'impact social de la crise du Covid", en répondant à des situations concrètes, a souligné Gabriel Attal.

Le secrétaire d'État chargé de la Jeunesse a donné pour exemples celui de "l'étudiant qui ne peut plus gagner un peu d'argent en faisant du baby-sitting", ni "manger pour pas cher au restaurant universitaire", ou encore du jeune précaire qui, du fait de la crise sanitaire, a perdu son emploi et ne peut plus en retrouver un autre.

Le gouvernement français a opté pour un déconfinement prudent encore assorti de nombreuses obligations à partir de lundi, maintenant en "rouge" quatre régions dont l'Ile-de-France, soit plus du tiers de la population, où les collèges et les parcs resteront fermés.

Après deux mois de confinement globalement respecté sur l'ensemble du territoire qui ont permis une nette décrue de la pandémie, "la France est divisée en deux", a constaté jeudi le Premier ministre, accompagné de nombreux ministres, lors d'une conférence de presse à Matignon: il a ainsi justifié "un processus très progressif, au minimum sur plusieurs semaines, pour sortir doucement mais sûrement du confinement en France".