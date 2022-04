Elle était jusqu'ici réservée aux personnes de 80 ans et plus. Dès ce vendredi 8 avril, celles de 60 ans et plus pourront recevoir à leur tour une 2e dose de rappel contre la Covid-19. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé ce jeudi 7 avril à l'antenne de RTL. "On sait qu'une 2e vaccination de rappel réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation, et de décès".

Ce rappel vaccinal se fait évidemment sur la base du volontariat, comme pour les doses précédentes. Il s'agit vraiment de donner la possibilité aux plus de 60 ans, avec ou sans comorbidités et qui ont reçu leur troisième dose, il y a plus de six mois, de rebooster leur système immunitaire. Selon les dernières études, la protection contre les formes graves diminue un peu six mois après le premier rappel chez les plus âgés. Cette quatrième dose permettra aussi de rebooster la protection contre l'infection et la transmission qui disparait quasiment après trois mois.

Pour les personnes concernées par cette mesure qui ont été infectées après leur troisième dose, il existe deux cas de figure. Si vous avez été infecté plus de trois mois après votre rappel, pas besoin de faire cette quatrième dose. Si vous avez été contaminé moins de trois mois après, vous attendez six mois après l'infection pour cette quatrième dose.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé l'Otan à leur fournir plus d'armes pour lutter contre les Russes. En France, l'ambassadeur russe a été convoqué au Quai d'Orsay après une communication "indécente" sur le massacre de Boutcha.

Marseille - Des affrontements avec les supporters grecs du PAOK ont failli éclater la nuit dernière. Les forces de l'ordre ont dû employer du gaz lacrymogène pour éviter les violences.

Ligue des champions - Après avoir inscrit un nouveau triplé face à Chelsea (1-3), Karim Benzema est propulsé au sommet de l'Europe. Au même titre que son compatriote Kylian Mbappé, le monde du football le voit aujourd'hui comme le meilleur joueur au monde.