INVITÉ RTL - Coronavirus : "Nous avons passé le pic du rebond épidémique", assure Olivier Véran

Invité de RTL ce jeudi 7 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que "nous avons passé le pic du rebond épidémique". "Comme les scientifiques l'avaient anticipé, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé, nous avons atteint un pic du rebond épidémique il y a quelques jours. Ça fait cinq jours maintenant que ça baisse", explique-t-il. "J'avais annoncé un pic attendu pour début avril. Ça a été le cas".

Pour autant, "je ne dis pas que l'épidémie est derrière nous", assure Olivier Véran. "Je continue de dire aux Français de se protéger dans la période. 150.000 contaminations par jour, ce n'est pas rien. Quelque 8.000 malades à l'hôpital pour que vide de sens en réanimation, ce n'est pas terminé".

Par ailleurs, la deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus, dont la dernière injection remonte à plus de six mois, a a-t-il annoncé. "Nous allons pouvoir ouvrir cette 2e dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire, a indiqué le ministre.