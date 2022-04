INVITÉ RTL - Coronavirus : Olivier Véran annonce l'ouverture de la quatrième dose aux plus de 60 ans

Elle sera possible mais pas obligatoire. Au micro de RTL ce jeudi 7 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 allait être ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont à 6 mois ou plus de leur premier rappel de vaccin anti-covid. "Pour ceux qui le souhaitent", a-t-il précisé.

"On sait qu'une 2e vaccination de rappel réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation, et de décès" quand on a 60 ans et plus, a affirmé le ministre de la Santé. Olivier Véran l'assure : "Nous avons largement les stocks" pour vacciner tous ceux qui sont concernés par cet élargissement de la 2e dose de rappel. "Pour le moment, ça concerne 500.000 Français", qui sont dans la tranche d'âge et dont la dernière injection remonte à plus de 6 mois, précise le ministre. Au total, cette 4e dose pourra concerner 18 millions de Français.

"On le propose et ça répond à une demande de certains concitoyens qui, bien qu'ils n'aient pas 80 ans, se disent 'le virus circule beaucoup en ce moment, je serais plus rassuré si je pouvais avoir un rappel'", conclut le ministre.