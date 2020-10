publié le 26/10/2020 à 13:33

Pourra-t-on éviter un reconfinement ? Ce lundi, sur RTL, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy s'est déclaré choqué de la brutalité des données de l'épidémie en France et en Europe ces derniers jours. Il estime que l'épidémie nous échappe et que la situation est "critique", la deuxième vague risquant d'être plus forte que la première.

Le couvre-feu tel qu'on le connait, de 21 heures à 6 heures du matin sur une partie du pays, est peut-être déjà une mesure dépassée pour préserver les plus fragiles. Deux options sont envisagées par le Conseil scientifique et se présentent à l'exécutif qui devrait se décider dans les prochains jours.

Tout d'abord, un allongement du couvre-feu à 19 heures, comme le préconise depuis plusieurs semaines le Conseil scientifique, qui serait assorti d'un confinement pendant tout le week-end. Cette mesure serait désormais appliquée à toute la France.

Un autre type de confinement

L'autre scénario serait le retour du confinement, mais un confinement différent de celui du mois de mars. Les écoles seraient toujours ouvertes, il serait possible de se rendre au travail pour préserver l'économie, mais aucune autre sortie ne serait autorisée. Quoi qu'il en soit, la France doit durcir le ton très rapidement, selon le président du Conseil scientifique.

Ce type de confinement partiel est semblable à celui appliqué en Irlande. À Dublin, les rues sont désertes, les consignes générales de rester à la maison sont respectées. Seuls les commerces essentiels sont ouverts. L'Irlande souhaite pouvoir mettre fin à ce confinement en décembre afin de pouvoir profiter d'un bon mois avant Noël, quitte à reconfiner en janvier.

