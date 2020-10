Bordeaux : accident entre une voiture et un tramway, les blessées détroussées

et AFP

publié le 26/10/2020 à 04:25

Ce dimanche, deux femmes ont été blessées, l'une d'elles très grièvement, dans une collision entre une voiture et un tramway à Bordeaux. À la suite de cet accident, plusieurs jeunes étaient recherchés, pour avoir détroussé les victimes en marge des secours, a appris l'AFP de source judiciaire.

L'accident spectaculaire s'est produit vers 11H00 ce dimanche 25 octobre, sur une place en bordure de Garonne au centre-ville de Bordeaux. Le tramway a percuté violemment la voiture qui s'est ensuite encastrée sur du mobilier urbain, a-t-on précisé auprès du parquet. La conductrice de la voiture, âgée de 86 ans, a été hospitalisée dans un état grave, avec un pronostic vital engagé, tandis que sa passagère de 71 ans, moins grièvement atteinte, et le conducteur de la rame de tramway, touché au dos, ont également été hospitalisés, ont indiqué les secours.

Les quelque 70 occupants du tramway ont pu sortir sans dommage avant l'arrivée des secours, et des témoins ont porté assistance aux victimes, les extrayant du véhicule et tentant de prodiguer des premiers soins. C'est là qu'un groupe de jeunes a profité de la confusion pour s'approcher du véhicule et dérober des effets personnels des victimes, dont au moins une carte bancaire de la conductrice, a précisé le parquet.

Selon le site Sudouest.fr, citant des témoins de la scène, plusieurs personnes ont alors tenté de poursuivre à pied ces jeunes, qui seraient au nombre de trois, sans parvenir à les rattraper. Ils restaient recherchés dimanche soir par la police, espérant pouvoir utiliser des images de vidéo-surveillance pour les identifier, a précisé le parquet.