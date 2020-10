et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/10/2020 à 09:11

Le double de cas de contamination quotidien ? La France a battu un malheureux record avec 52.010 nouveaux cas positifs enregistrés ces dernières 24 heures. Mais selon Jean-François Delfraissy, ce chiffre serait plus élevé. Sur RTL ce 26 octobre, le président du Conseil scientifique estime que la France est plutôt autour de 100.000 cas par jour".

Il explique cela avec "les cas diagnostiqués", "les cas qui ne se font pas diagnostiquer" et "les cas asymptomatiques". Le président du Conseil scientifique estime que la France a basculé dans "une situation très difficile, voire critique (...) On a un virus qui circule de façon extrêmement rapide", ajoute-t-il.

La question n'est donc plus de savoir si l'Hexagone est confronté à une deuxième vague ou non, mais plutôt qu'elle est son amplitude. Jean-François Delfraissy reconnaît "être surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 15 jours". "Cette deuxième vague sera sûrement plus forte que la première", prévient-il.

Il faut faire extrêmement attention dans les restaurants d'entreprise. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique





Jean-François Delfraissy avait mis en garde l'exécutif en évoquant des "décisions difficiles à prendre". Le gouvernement doit ainsi trancher entre la mise en place d'un "couvre-feu plus massif à la fois dans ses horaires et dans son étendue et qu'il puisse être mis en place le week-end" ou "un confinement moins dur que celui de mars dernier".

Le président du Conseil scientifique indique que "la fermeture des restaurants le soir va s'imposer dans les deux scénarii. À midi, il faut faire extrêmement attention dans les restaurants d'entreprise. Une discussion peut aussi avoir lieu sur les restaurants, le midi".

Cette deuxième vague pourrait durer "plusieurs semaines", voire "un ou deux mois", selon le professeur. "Comment se retrouve-t-on dans une situation qui se rapproche depuis début mars ?", s'interroge-t-il en mettant en garde contre les "retentissement sur les services de santé" qui seront là "dans les trois semaines à venir". "Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend", explique-t-il au micro de RTL.