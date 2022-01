INVITÉE RTL - "Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France", dénonce Valérie Pécresse

Depuis le samedi 1er janvier, la France a pris la présidence de l'Union européenne. À cette occasion, un drapeau européen arborait l'Arc de Triomphe, ce qui a fait réagir les candidats de tous bords, à commencer par Valérie Pécresse qui demandait sur Twitter de "rétablir notre drapeau tricolore à côté de celui de l’Europe".



"Ce geste a été révélateur de trois lignes politiques", souligne Valérie Pécresse, invitée sur RTL. "Il y a la ligne d'Emmanuel Macron qui dit 'Je préside l'Europe donc l'Europe c'est mon horizon et j'en oublie de mettre le drapeau français. Il y a de l'autre côté l'extrême droite qui s'est mise à crier 'Horreur, on a mis le drapeau européen, il faut l'enlever et remettre le drapeau français'"", constate la candidate au micro de RTL.



De son côté, la présidente de la région Île-de-France assure que "les deux se conjuguent, parce que je suis patriote et européenne". Contrairement à Éric Ciotti, qui assurait que le président de la République "n'aime pas la France", Valérie Pécresse estime qu'"Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France. Il est allé dire en Algérie qu'on avait commis des crimes contre l'humanité, il est allé dans un média anglo-saxon dire qu'il voulait déconstruire l'histoire de France et aujourd'hui cette histoire de drapeau. C'est plutôt comme ça que je le dirais, Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France".

"Je ne pense qu'il faut déconstruire l'histoire de France", ajoute la candidate. "Tous les pays ont besoin de mythes, ont besoin de héros, tous les pays ont besoin de se dire qu'ils sont à l'origine de grandes choses et c'est le cas de la France". Concernant le passé colonial, "il y a eu des bonnes et des mauvaises choses mais réécrire l'histoire des siècles après, c'est un anachronisme".