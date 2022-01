Coronavirus : ce qui va changer dans les écoles pour la rentrée

Lundi 3 janvier, près de 12 millions d'élèves feront leur rentrée en pleine cinquième vague épidémique. Face à l'explosion des cas, le gouvernement adapte le protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

Parmi ces ajustements, quand un cas positif sera identifié en classe, les élèves devront réaliser deux tests supplémentaires, un test PCR ou antigénique étant déjà demandé dans ces cas, précise le JDD. Ces derniers devront être réalisés aux deuxième et quatrième journées après l'annonce d'un cas positif. La note diffusée par le ministère de l'Éducation nationale précise qu'un autotest pourra être utilisé. Les parents n'auront pas à présenter le résultat de ces tests mais, une "attestation sur l'honneur" garantissant leur négativité.

Les règles d'isolement pour les cas positifs et cas contacts évoluent également. Comme annoncé par Olivier Véran, les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et les élèves de moins de 12 ans, l'isolement durera désormais sept jours, avec possibilité de sortir au bout de cinq si les symptômes disparaissent et avec un test PCR ou antigénique négatif. Les cas contacts devront rester chez eux dix jours sauf test PCR ou antigénique négatif et absence de symptômes, dans ce cas, ils pourront sortir au bout de sept.

Si un enseignant est absent, ses élèves ne pourront plus être répartis dans les autres classes. De plus, les rencontres parents-professeurs sont fortement déconseillées. Au niveau des cours d'EPS, le ministère recommande de privilégier les activités en extérieur et le port du masque pour les exercices de basse intensité. Les sorties et voyages scolaires ne sont pas encouragés.