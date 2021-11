Revenu d'engagement : une mesure loin des promesses initiales

"Cela demeure plus que jamais notre priorité, en sortie de crise, pour amplifier cette dynamique", assurait Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, promettant de présenter "à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondée sur une logique de devoirs et de droits".

Un dispositif ambitieux pour les jeunes précaires sans emploi et sans formation. Mais si cette mesure devrait bien voir le jour, selon les informations de RTL, on est loin des promesses initiales. Emmanuel Macron a pourtant cherché la mesure choc pour les jeunes pendant des semaines, des mois, et il ne l'a jamais trouvé.

S'il avait promis de revenir lui-même présenter le plan, d'après nos informations, c'est Jean Castex qui va s'y coller. Selon toute vraisemblance, ce sera ce mardi 2 novembre à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), à l'issue d'un déplacement où le Premier ministre va s'entretenir avec des jeunes en insertion, mais Matignon ne confirme pas cette information pour l'instant.

"Le problème, plus largement, se lamente un ministre, c'est que personne n'a trouvé l'idée géniale pour les jeunes". Ce dispositif, censé aider un million de jeunes sans emploi ni formation, devrait finalement être recentré sur 500.000 jeunes les plus précaires. Bercy n'a plus du tout envie de sortir le carnet de chèques, alors que les chiffres du chômage s'améliorent.

"De toute manière, dès qu'on dépense 100 balles, on nous accuse de faire de l'électoralisme", regrette déjà un proche du président. Pourtant, il va falloir qu'Emmanuel Macron se contente de ce plan revu à la baisse pour clamer pendant la campagne qui s'annonce que la jeunesse a bien été la priorité de son quinquennat.