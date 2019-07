publié le 13/07/2019 à 13:15

C'est là que Nicolas Sarkozy avait célébré sa victoire, lors de l'élection présidentielle de 2007. Le Fouquet's, célèbre brasserie parisienne des Champs-Élysées, va rouvrir ses portes au public à l'occasion du 14 juillet, 4 mois après avoir été incendié, cassé et pillé par les "gilets jaunes".

"C'était un moment très difficile", explique Géraldine Dobey, directrice générale de l'établissement. "Nous nous sommes occupés de nos équipes, nous avons mis en place un soutien psychologique. Ils ont envie de retrouver leur lieu et leurs outils de travail, et faire ce qu'ils aiment faire".

Et leur lieu de travail, ce symbole du luxe à la française a été restauré à l'identique. "Les travaux ont continué jusqu'aux dernières finitions, hier. Nous avons fait ça le plus vite possible. (...) Tout a été refait à l'identique, comme ça nos clients retrouvent le Fouquet's comme il était avant", indique-t-elle.

L'impact de ces 4 mois de fermeture, que l'on imagine important, sera évalué "à la fin de l'exercice, quand on clôturera les comptes", précise la directrice. Entre-temps, elle attend avec "hâte" la réouverture de la brasserie : "Le Fouquet's est prêt".

À écouter également dans ce journal

Circulation - Bison Futé avait anticipé les difficultés du jour, mais les ralentissements sont nombreux sur tout le territoire, aussi bien pour les départs que pour les retours. La journée de samedi a été classée orange.

Loto - C'est à nouveau l'heure de la quête pour les monuments du patrimoine français. Le loto du patrimoine, porté par Stéphane Bern, fait son retour avec une cagnotte de 13 millions d'euros à gagner demain soir.

Tour de France - Hier, la 7e étape a été remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen. C'est l'Italien Ciccone qui est leader au classement avec seulement 6 secondes d'avance sur le coureur français. La 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne vient de commencer.