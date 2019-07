publié le 12/07/2019 à 18:44

Vingt-deux millions d’euros pour la sauvegarde, la protection et le financement de 269 monuments en périls, c'est ce qu'a rapporté la première édition du Loto du Patrimoine. Un nouveau tirage est organisé ce 14 juillet 2019 à l'occasion de la fête nationale. Il a eu lieu l'an dernier à l'occasion des Journées du Patrimoine, en septembre.

La Française des Jeux met pour l'occasion en jeu une cagnotte de 13 millions d'euros minimum. Par ailleurs, 50 tickets seront tirés au sort pour gagner 20.000 euros, au lieu des 10 tickets habituellement tirés. Le tirage, exceptionnellement co-animé par Stéphane Bern et Jean-Pierre Foucault, sera diffusé sur TF1 vers 19 heures 50.

Un ticket coûte 3 euros, dont 75 centimes reversés à la Fondation du Patrimoine. Dans le détail, 1,65 euro iront aux gagnants, 38 centimes à la Française des Jeux, et 22 centimes à l'État sous forme de taxes.

Le dispositif sera complété dès septembre par une gamme de jeux de grattage. Comme l'an passé, un ticket à 15 euros sera proposé à la vente, avec un gain maximum de un million et demi d'euros. Mais nouveauté cette année, un autre jeu de grattage, plus accessible, sera proposé : 3 euros le ticket pour un gain possible de 30.000 euros. Sur les 18 tickets figureront les photos de 18 sites emblématiques sélectionnés cette année.

Succès de la première édition

La Française des Jeux a salué l'an passé "une totale réussite" de la première édition des Jeux du Patrimoine, Loto et tickets de grattage. L’objectif annoncé de 15 à 20 millions d’euros récoltés pour la Mission patrimoine a été atteint et même dépassé puisque ce sont 22 millions d’euros qui ont été reversés à la Mission Bern.

Pour le seul Loto, ce sont 14 millions d’euros de mises qui ont été réalisées. Cela représente 30% de prises de jeu en plus par rapport à un tirage classique. Plus de 2 millions de Français ont participé à ce tirage en faveur du patrimoine français, jouant en moyenne 2 grilles chacun.

121 monuments sélectionnés

121 monuments ont été sélectionnés pour être subventionnés par la Mission Bern et la Fondation du Patrimoine grâce aux revenus générés par les jeux, dont 18 "emblématiques". On y trouve, notamment, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, la glacière d'Etel dans le Morbihan ou encore le phare de l'île aux marins à Saint-Pierre-et-Miquelon.

On y trouve aussi des châteaux comme celui de Maulnes dans l'Yonne ou celui de By (la maison de Rosa Bonheur), et des abbayes, celle de Sainte-Marie de Longues-sur-mer dans le Calvados ou de Notre-Dame de Sénanque dans le Vaucluse.



Sont également concernés des moulins (de la fontaine dans le Loir-et-Cher ou de Bar-sur-Seine dans l'Aube), un relais à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, des façades de maison à Saint-Pierre en Martinique ou encore des temples tamouls à Saint-Louis sur l'île de la Réunion.