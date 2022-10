Prévue pour 2027 dans le Massif central, l'ouverture de l'une des plus grandes mines européennes de lithium pourrait permettre à la France une indépendance énergétique beaucoup plus importante. Pour rappel, tous les véhicules neufs vendus en Europe devront être électriques à partir de 2035 et fonctionneront à l'aide de batteries au lithium.

Ce site de Beauvoir, situé dans l’Allier, est actif depuis un certain temps. Une carrière y est déjà exploitée depuis 1850 et l’entreprise française Imerys y extrait du kaolin, une argile blanche utilisée notamment pour la porcelaine ou le carrelage. Mais le trésor de cette carrière repose sur le lithium qui s’y trouve en grand nombre. Après avoir sondé la roche pendant près de 18 mois, Imerys compte extraire 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 pour une durée d'au moins 25 ans.

D’après l’entreprise, cette production permettra d'équiper 700.000 véhicules électriques en batteries par an. Pour accéder au lithium, la France, et plus généralement l'Europe, est dépendante de l'Australie qui est le premier pays au monde à l'extraire. Mais il faut ensuite le raffiner, et là, c'est la Chine qui possède ce savoir-faire. Dans le Massif central, Ymeris propose donc de reprendre la main sur la production de lithium en pouvant à la fois l'extraire et le raffiner.

Mais ce projet va certainement devoir faire face à de farouches opposants. Extraire cette matière demande énormément d’eau et de rejets toxiques. En Serbie, des milliers de personnes se sont opposées à la création d'une mine de lithium qui devait ouvrir en 2026. Inquiets des répercussions environnementales, les manifestants ont obtenu gain de cause et le projet a finalement été annulé.



