Chine : un sous-marin fonctionnant vraisemblablement au lithium repéré dans un port

La Chine veut-elle échapper aux radars américains ? C'est la question que pose la découverte dans un port militaire chinois, d'un nouveau type de sous-marin à l'apparence étrange. En effet, ce sous-marin long de 80 mètres, serait capable de plonger jusqu’à 500 mètres de profondeur et serait équipé de batterie lithium-ion.

Cette information a été dévoilée par Capital, qui relaye les observations de l'analyste militaire, H. I.Sutton. Ce dernier explique dans un article pour Naval News, que ce sous-marin mystérieux, dont le nom est inconnu pour l'heure, se trouve actuellement sur la rivière Huangpu à Shanghai. C'est notamment dans sa conception que le submersible éveille les soupçons.

En effet, "les angles ressemblent aux fuselages des avions de chasse furtifs. Cela le rendrait plus furtif lors de l'entrée ou de la sortie du port" et donc moins détectable par les radars, explique l'expert. "Il y a des spéculations selon lesquelles la Chine pourrait avoir installé des batteries lithium-ion", détaille-t-il. Ce sous-marin serait donc capable de fonctionner immergé pendant beaucoup plus longtemps qu'un sous-marin classique, ce qui augmente considérablement la furtivité.