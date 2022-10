Pourquoi Emmanuel Macron aurait pu rester en France pour aller place du Vatican

Emmanuel Macron s'est rendu à Rome pour rencontrer la nouvelle présidente du conseil italien Giorgia Meloni, mais aussi le Pape François. On vous explique pourquoi il aurait pu rester en France pour aller place du Vatican.

Cela aurait été bon pour la planète parce qu’au lieu de prendre l’avion vu que Paris-Rome en char à voile c’est chaud, il aurait pu y aller en train. Car la place du Vatican, c’est à 688 kilomètres de l’Élysée. Car il n’y a pas qu’une place du Vatican au monde. Non, il y en deux !

Et l’autre, elle se trouve dans l’Aveyron à Réquista, petite commune de 1913 habitants à 40 kilomètres d’Albi. Pourquoi est-ce qu’il y a une place du Vatican dans l’Aveyron ? FLORIAN : Eh bien parce qu’il y avait un pape à Réquista. Sauf que lui il n’était pas souverain pontif mais boulanger.

Le 19 novembre 1849 nait à Réquista un certain Sylvain Taurines, qui malgré son nom n’a pas inventé le Red Bull ! Et c’était qui ce Sylvain Taurines ? Un jeune garçon qui à l’âge de 18 ans et demi s’engage comme zouave pontifical à Rome. On est en 1868 et à cette époque, la France assure la protection militaire du Vatican pour préserver l’indépendance du Pape face à l’Italie fraichement unifiée du roi Victor Emmanuel.

Taurines, soldat du pape

Donc ce bon Sylvain s’installe à Rome où il passe non pas un week-end comme dirait Étienne Daho mais deux ans. Après il retourne à Réquista où il s’installe comme boulanger. Il habite une petite maison sur une place qu’on appelle simplement "la placette".

Comme quand il envoyait des lettres de Rome à sa famille, il signait "Taurines, soldat du pape", les habitants du village le surnomment tous, pour le chambrer un peu, "le pape". Et bien sûr la place où il vit, ils l’appellent la place du Vatican. Nom qu’elle a depuis pris officiellement. Et qui est bien moins dangereuse que celle de Rome.

Car le Vatican est l’État où il y a le plus haut taux de criminalité au monde. C’est dû au fait que le Vatican est tout petit, 0,44 kilomètre carré, plus petit pays du monde, mais qu’il est visité par 5 millions de personnes chaque année.

Donc évidemment avec les vols à la tire, à l’étalage, le ratio de larcins au mètre carré bat des records. Donc "Manu", le portefeuille avec la photo de Brigitte et les codes nucléaires, c’est dans une poche intérieure qui ferme et pas dans sa banane autour de la taille.

