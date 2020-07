publié le 12/07/2020 à 06:42

C'est donc une cuvée historique. Près de 96% des candidats, 95,7% exactement ont été reçus après la première session de rattrapage du baccalauréat 2020. C'est un record ! Et c'est même encore plus impressionnant dans les filières générales, puisque 98,4% des élèves ressortent diplômés, autant dire un quasi sans faute.

Au delà de la valeur de ce Bac 2020 avec forcément la question d'un diplôme au rabais, il y a désormais la problématique des inscriptions dans les filières supérieures et la fameuse étape de Parcoursup. Comment gérer cet afflux de candidats reçus ? Y aura-t-il de la place pour tout le monde ? C'est bien ce qui inquiète Yannick Di Bartolo-Meo, secrétaire national de l'union lycéenne.

"Les conditions de Parcoursup, elles n'ont pas changé. Parcoursup on le sait, refuse chaque année des milliers de candidats dans les universités. Cette année on va se retrouver avec encore plus de bacheliers et de bachelières qui se retrouveront sans fac parce que les politiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'ont pas eu cette démarche d'ouvrir plus de places", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal

Jeux-vidéos - C'est le grand ménage chez Ubisoft. L'éditeur de jeux-vidéos français annonce le départ de plusieurs hauts responsables de l'entreprise après les accusations d'agressions et de harcèlement sexuel. Le numéro 2 du groupe et la DRH, notamment, sont renvoyés.

Santé - Plusieurs professionnels de santé, des personnalités reconnues dans leur domaine, lancent un cri d'alarme en faveur du masque. Tous réclament que son port devienne obligatoire dans tous les lieux clos : magasins, cinémas, unique solution pour permettre, selon eux, d'empêcher la reprise active de l'épidémie.

Bayonne - Le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu samedi après midi à Bayonne, après le décès de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus violemment frappé dimanche 5 juillet et qui a succombé ce vendredi à ses blessures. Il a pris le temps de rencontrer la famille, les collègues de la victime.