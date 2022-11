Les habitants du sud du Tarn passeront-ils Noël sans eau ?

Le Sud du Tarn aura-t-il de l'eau pour les fêtes ? À cause de la sécheresse, la ville de Mazamet, située dans le sud du Tarn, et ses environs, risquent de ne plus avoir d'eau au robinet. Sont concernées 45.000 personnes et les habitants sont appelés à la plus grande des sobriétés, ce qui est une situation inédite en novembre. Le barrage du Pas des bêtes, qui alimente ce bassin de population, est quatre mètres en dessous de son niveau normal.

Jean-Louis Battut, maire de Valdurenque, l'une des communes concernées, est inquiet. "Je suis abasourdi par ce résultat jamais vu. Moi, j'ai connu ce barrage depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est confronté à une véritable catastrophe", affirme-t-il. Le barrage n'a plus qu'un mois de réserve en eau douce et la population est appelée à faire des économies.

Vincent Colom, maire de Lagarrigue, explique que les communes ont souhaité communiquer sur un arrêté préfectoral afin que les administrés sachent qu'ils doivent faire attention. "Si ça continue comme ça, l'opportunité de voir les gens privés d'eau le soir du réveillon de Noël, malheureusement, elle est possible", souligne Jean-Louis Battut. Pour l'éviter, il faudrait que 150 à 200 mm de pluie tombent dans le Tarn d'ici la fin du mois de novembre.

