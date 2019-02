Les "gilets jaunes" font souffrir les "cars Macron"

publié le 16/02/2019 à 06:36

Victimes collatérales des "gilets jaunes" : les "cars Macron". Depuis le début du mouvement et maintenant tous les samedi, ils accusent des retards à cause des barrages sur les ronds-points et des manifestations dans les villes.



"Il y a eu une volonté moindre des gens de se déplacer pendant les événements et notamment tous les samedis de manifestations. L'impact, on l'a senti, même si c'est probablement quelques points de pourcentage de baisse de fréquentation", affirme Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus France, le leader du marché.

Des actions que les compagnies de transports ont dû gérer au "cas par cas". La plupart du temps, les cars "contournaient, ils étaient bloqués comme beaucoup d'automobilistes. On a fait en sorte de contourner en amont tous ces problèmes-là", poursuit-il.

Une mobilisation qui ne semble pourtant pas affecter le succès des "cars Macron" sur le long terme. En 2018, 9 millions de passagers ont en effet utilisé ce mode de transport pour parcourir une longue distance, selon Le Monde.