À la veille de l'acte 14 des "gilets jaunes", "le moment est venu de revenir à une saine raison", estime le président en déplacement dans l'Indre. Il le dit alors que le mouvement est à un tournant. 56% des français veulent que la mobilisation s'arrête selon une étude Elabe réalisée cette semaine. Beaucoup en ont assez des violences. Les commerçants sont à bout, à tel point que 134 vigiles viennent d'être recrutés à Montpellier pour protéger les magasins.



De 30 à 50% de chiffre d'affaires en moins le samedi, des commerçants, la plupart indépendants et qui, pour certains, ont préféré baisser le rideau face aux risques. Dans l'hyper-centre de la ville, ces 134 agents de sécurité seront leurs yeux, explique le président de la CCI, André Deljarry.

"Ils seront uniquement sur le pas-de-porte des commerçants. L'objectif n'est pas de suppléer aux forces de l'ordre. Concrètement, ils ne font que surveiller la totalité du dispositif des commerçants. Les commerçants qui, à partir du vendredi soir, ont la boule au ventre avec leur personnel à l'intérieur de leur boutique, ce n'est plus possible. Ils rassurent et redonnent la confiance aux commerçants".

"On ne sera plus seules", confient ces commerçantes qui, un peu rassurées, ouvriront leur restaurant et boutique, samedi 16 février. "C'est sûr, ça va nous sécuriser au niveau de notre personnel, de notre mobilier", confie l'une d'entre elles. "Il y a des salariés qui commencent à avoir peur de venir le samedi. Ce sera un dispositif qui va dissuader les casseurs", explique l'autre. Ce dispositif coûtera 20.000 euros à la CCI de l'Hérault.

Maisons de retraite - Les cas de maltraitance sur les personnes âgées ont augmenté de 13% en un an, avec plus de 3.500 appels enregistrés. Un aide-soignant d'une maison de retraite du sud de Paris sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui pour avoir giflé, insulté et traîné au sol une dame de 98 ans.



Airbus - Le groupe aéronautique vient d'annoncer la fin de la production de son géant des airs, l'A380, lancé en 2007. Certains parlent d'un échec commercial car le succès de l'avion a été perturbé par l'arrivée de longs courriers, plus petits mais plus rentables.



Rugby - Guy Novès sera fixé début avril. L'ex-sélectionneur des bleus réclame près de 3 millions d'euros à la Fédération Française de Rugby qu'il a attaqué devant les Prud'hommes. Guy Novès conteste son licenciement pour faute grave, en 2017.