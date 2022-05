Les corbeaux choucas utilisent leurs cris pour prendre des décisions communes

Les choucas des tours, appelés aussi corbeaux choucas, sont des oiseaux qui agissent de manière démocratique. Cette espèce d'oiseaux de la famille des corvidés module ses cris pour proposer et voter des décisions collectives, révèle une étude de l’université d’Exeter (Royaume-Uni) présentée par la BBC et reprise par 20 minutes mardi 31 mai.

"Quand un oiseau appelle, il vote ou signale qu’il veut partir", explique Alex Thornton, professeur d’évolution cognitive à l’université d’Exeter et co-auteur principal de l’étude. Ces volatiles déterminent à la majorité leur départ d’un perchoir vers un autre en fonction de l’intensité et du rythme de leurs cris. Une fois que le niveau du bruit a atteint un niveau suffisant, les oiseaux quittent leur perchoir en seulement quelques secondes. Ce mécanisme leur permettrait de s'informer et de se protéger contre les prédateurs.

Durant leur étude, les chercheurs ont diffusé à des groupes de choucas des enregistrements de leurs cris et ont analysé leurs réactions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info