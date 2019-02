publié le 09/02/2019 à 09:22

Si les prix des voitures anciennes se sont calmés l'an dernier avec un petit bond de seulement 2%, ils ont explosé de 362%. sur les 10 dernières années C'est davantage que pour les montres ou même les diamants. Au début des années 80, une Ferrari GTO s'échangeait 100.000 euros ; l'une d'elle vient d'être adjugée 41 millions d'euros l'été dernier.



En France, il y a 800.000 voitures de collection, soit 1,5% du parc et 230.000 propriétaires. Parmi eux, 90% possèdent un véhicule à moins de 20.000 euros. La tendance aujourd'hui concerne les "young timer". C'est-à-dire les modèles produits entre 1975 et 2000.

Un tel engouement sur ces voitures, s'explique parce que les véhicules les plus anciens sont hors de prix et aussi parce qu’on achète les voitures qui nous faisaient rêver. Elles se conduisent facilement, tous les jours et il y a peu d'électronique donc elles sont faciles à réparer. Vous pouvez changer une ampoule seul et ça, avec une voiture actuelle, c'est un exploit.