publié le 16/02/2019 à 08:28

Il va ainsi venir s'ajouter à un certain nombre de systèmes dont l'efficacité n'est plus à prouver et qui sont obligatoires : l'ABS, ESP (anti-dérapage) et plus récemment l'eCall. Il s'agit d'un petit bouton qui permet de passer un appel automatique aux secours en cas d'accident. Ce système, rendu obligatoire il y a à peine un an, a permis de sauvé pas moins de 2.500 vie par an en Europe.



Concernant l'aide au freinage, elle est essentielle car on freine souvent trop tard. Il y a d'abord le temps de réaction, il varie de 1 à 2 secondes, puis la distance de freinage. Si on additionne les deux, on tombe sur "la distance d'arrêt", qui à 90km/h équivaut à 87 mètres, soit quasiment la longueur d'un petit terrain de football.

Le freinage automatique d'urgence permet lui de gagner de précieux mètres car le système réagit en quelques millisecondes grâce à un radar couplé à une caméra. La voiture analyse son environnement et freine automatiquement. Le freinage est modulé jusqu'à la pression maximale afin de réduire la vitesse au moment de la collision.

Ce système devrait être obligatoire à partir de 2020 et pourrait sauver 1.000 vies par an.