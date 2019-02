Les avantages de faire passer sa vieille voiture en voiture de collection

publié le 10/02/2019 à 22:01

Pourquoi faire passer sa vieille voiture en voiture de collection ? Il y a beaucoup d'avantages a le faire, notamment en raison d'un contrôle technique allégé. Les voitures âgées sont plus simples à réparer : les mécaniques de nos voitures sont devenues de véritables ordinateurs.



On assiste en ce moment a une explosion des demandes de carte grise de collection pour les voitures. Elle est née dans les années 60. À l'époque c'était pour permettre aux véhicules anciens, dont les cartes grises avaient été perdues ou détruites pendant la guerre, de continuer à circuler. Jusqu’en 2009, peu d'automobilistes la demandait. Pourquoi ? Parce qu'elle s’accompagnait de restrictions de circulation. Il fallait envoyer une déclaration de circulation à la préfecture lorsque l'on voulait rouler ailleurs que dans son département ou les départements limitrophes.

Nouveau système d'immatriculation

2009 : le nouveau système d'immatriculation entre en vigueur. Et désormais, les véhicules en carte grise collection ne sont plus soumis à aucune limitation géographique de circulation.

Autre bonne nouvelle : étant donné que ces véhicules roulent peu, 1.000 km par an en moyenne, ils ne sont pas non plus soumis aux restrictions de circulation dans les centres villes. Prenez une Peugeot 205 GTI de 1986, immatriculé en collection vous pouvez rouler dans Paris toute la semaine alors que la même voiture en carte grise normale est interdite de circulation du lundi au vendredi, de 8h à 20h.



Et puis le contrôle technique est plus espacé : tous les 2 ans au lieu de 5. Et vous en êtes même dispensé si votre voiture est d'avant 1960. Et enfin vous avez le droit de garder les veilles plaques d'immatriculation d'époque.