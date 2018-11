publié le 24/11/2018 à 08:49

"Stop aux violences sexistes et sexuelles" : des milliers de manifestants sont attendus partout en France samedi 24 novembre à l'appel d'un collectif citoyen qui espère un "raz-de-marée féministe" dans les rues, un an après la vague #MeToo.



À l'écart des "gilets jaunes", les défilés prévus dans une cinquantaine de villes (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes...), pourraient se parer de violet, couleur choisie par le mouvement #NousToutes. En 2016, 123 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours.

À Paris, le défilé aura lieu à partir de 14h, d'Opéra à République, pour réclamer la fin de "l'impunité des agresseurs", ainsi que "des mesures ambitieuses et des moyens financiers suffisants pour que l'action publique mette la lutte contre les violences en top des priorités".



