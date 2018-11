Jérémy Chardy et Borna Coric à Villeneuve-d'Ascq le 22 novembre 2018

publié le 23/11/2018 à 13:00

Richard Gasquet forfait de dernière minute, Benoît Paire et Gilles Simon pas convoqués, Lucas Pouille remplaçant : Yannick Noah a une fois de plus surpris en titularisant Jérémy Chardy, 40e joueur mondial, et Jo-Wilfried Tsonga, tombé au 259e rang, pour les deux premiers simples de cette finale face à la Croatie.



Chardy ouvre le bal sur la terre battue du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, d'ordinaire enceinte des joueurs de foot de Lille. Le Palois de 31 ans, trois rencontres officielles de Coupe Davis au compteur, se frotte au jeune Borna Coric, déjà 12e mondial à 22 ans. Il mène 2-1 dans leur face-à-face (1-1 sur terre).

Sitôt ce premier simple terminé, Tsonga sera opposé au numéro 1 croate, le géant Marin Cilic (1,98 m contre 1,88 m), 7e au classement ATP, trois finalistes en Grand Chelem. Le Manceau de 33 ans sort d'une saison quasiment blanche en raison de blessures. Noah mise sur sa forme du moment et son expérience en Coupe Davis : 25 matches en simple qui comptent pour 18 victoires.

Le programme du week-end :

Vendredi 23 novembre (14h) :

Jérémy Chardy - Borna Coric

Jo-Wilfried Tsonga - Marion Cilic



Samedi 24 novembre (14h) :

Pierre-Huges Herbert/Nicolas Mahut - Mate Pavic/Ivan Dodig



Dimanche 25 novembre (13h) :

Jérémy Chardy -Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga - Borna Coric