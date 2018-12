publié le 16/12/2018 à 09:02

Retour à la normale ou presque, samedi 15 décembre à Paris. En tout cas, la mobilisation des gilets jaunes dans la capitale n'avait rien à voir avec les samedi précédents. Cet Acte 5, contrairement aux autres, n'a pas donné lieu à des scènes de guérillas urbaines dans la capitale. Pour le plus grand plaisir des habitants.



On les voyait donc les sacs remplis de cadeaux de Noël. "On peut enfin circuler, faire quelques courses. la vie est en train de reprendre son cours", indique un Parisien soulagé. "Ce weekend on s'est dit qu'on allait récupérer notre ville, qu'on n'allait pas nous la confisquer pendant 100.000 ans", confie une habitante.

Les Parisiens se sentaient soulagés, et en profitaient pour faire leur courses de Noël. "C'est le premier jour organisé", se réjouit l'un d'eux, qui promettait de remettre ça dès ce dimanche.

