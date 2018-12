publié le 15/12/2018 à 15:37

Pour le cinquième week-end consécutif, les "gilets jaunes" se sont rassemblés partout en France. Un acte 5 particulièrement craint par les autorités alors que des scènes de guérillas urbaines ont émaillé les manifestations d’initiatives citoyennes ces deux dernières semaines.



Pour éviter tout débordement, un nouveau dispositif sécuritaire d'ampleur a été déployé en France et notamment à Paris où quelque 8.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. De plus, de nombreux contrôles ont eu lieu en amont de la capitale afin d'interpeller un maximum d'individus venus perturber le rassemblement.

Comme la semaine dernière, plusieurs objets pouvant servir d'armes ont été saisis par les forces de l'ordre à plusieurs péages partout en France, notamment en Seine-et-Marne, dans les Yvelines ou encore dans l'Eure. Ainsi, des boules de pétanque, des marteaux, des haltères, des battes ou encore un couteau ont été interceptés lors des contrôles opérés, selon des images transmises par la gendarmerie nationale.

À Paris, là où la mobilisation est une nouvelle fois la plus importante et la plus tendue, 95 personnes ont été interpellées à la mi-journée, selon des chiffres communiqués par la préfecture de police de Paris. Parmi elles, 46 ont été placées en garde à vue. Samedi dernier, à la même heure, le bilan s'élevait à plus 500 interpellations et 335 gardes à vue.