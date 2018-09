publié le 01/09/2018 à 09:04

Supprimer le changement d'heure, ce n'est pas inédit comme débat. Mais cette fois, la Commission européenne s'appuie sur une immense consultation.



Plusieurs millions de citoyens européens se disent favorables à la fin de cette pratique et le Parlement va devoir donner son aval. Environ 4,6 millions de réponses, en provenance des 28 États membres, ont été enregistrées au cours de cette consultation publique, qui s'est tenue du 4 juillet au 16 août. Et selon des résultats préliminaires, 84% des répondants, qui se sont exprimés via un questionnaire en ligne, sont favorables à la fin du changement d'heure.

La mise en place ne devrait pas se faire avant 2020 mais déjà certains se réjouissent de profiter de la lumière plus tard le soir. "Des millions de personnes ont répondu et sont d'avis qu'à l'avenir, c'est l'heure d'été qui devrait être tout le temps la règle, et nous allons réaliser cela", a expliqué vendredi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à la chaîne de télévision allemande ZDF.

À écouter également dans ce journal :

Politique : week-end chargé pour Emmanuel Macron. Le président de la République doit trouver un remplaçant à Nicolas Hulot et gérer d'autres dossiers. Dont la colère de Stéphane Bern, qui n'exclut pas de claquer la porte de son poste de chargé de mission pour le patrimoine. Et les critiques concernant le choix de Philippe Besson comme consul à Los Angeles.



Hommage : Un hommage au sein du Capitol à Washington, c'est très rare aux États-Unis, mais c'est le cas pour John McCain, décédé la semaine dernière. Avant son inhumation demain, de nombreuses personnalités sont venues rendre hommage au Sénateur et ancien candidat à la présidentielle de 2008.



Football : la quatrième journée de Ligue 1 a démarré et nouveau coup dur pour l'Olympique lyonnais. En match avancé, l'OL s'est incliné à domicile 1-0 face à l'OGC Nice. Le club a par ailleurs annoncé l'arrivée de l'attaquant français Moussa Dembélé en provenance du Celtic Glasgow.