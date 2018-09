publié le 01/09/2018 à 03:44

Emmanuel Macron est attendu lundi 3 septembre matin en Mayenne, au collège Jules-Renard de Laval. Le président assistera à la rentrée d'une classe de 6e, en compagnie du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel.





Un collège loin d'être ordinaire. Cette année, l'établissement inaugure un nouvel internat d'excellence pour enfant en difficulté. Il dispose également d'une classe Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), qui accueille des élèves atteints de troubles des fonctions cognitives ou mentales.

Emmanuel Macron assistera notamment à une rentrée "en musique", une initiative lancée l'an dernier pour promouvoir les chorales et orchestres dans les établissements scolaires. Il visitera ensuite l'internat de "la réussite", ouvert dans un nouveau bâtiment du collège.

Une rentrée délicate

Une façon pour le chef de l'État de repartir du bon pied. Le départ fracassant de Nicolas Hulot a perturbé la rentrée de l'exécutif, qui devait s'axer sur les réformes économiques et sociales. Le week-end s'annonce studieux pour Emmanuel Macron qui doit trouver, d'ici mardi, un remplaçant à l'ancien ministre de la Transition écologique.



L'enjeu est de taille car la popularité du chef de l'État est au plus bas depuis le début du quinquennat. Emmanuel Macron perd cinq points par rapport à juillet et tombe à seulement 34% d'opinion favorable, selon notre baromètre BVA avec Orange et La Tribune.