publié le 29/08/2018 à 12:14

Rentrée compliquée pour Emmanuel Macron. Et ce n'est pas la démission de Nicolas Hulot, annoncée mardi 28 août, qui va contribuer à arranger les choses. Pour Éric Zemmour, cette étape est révélatrice d'une problématique à laquelle Emmanuel Macron ne pouvait échapper, induite par sa politique : "c'est la crise du 'en même temps'", estime le journaliste.



"Avec le départ de Nicolas Hulot, cela montre que l'on ne peut pas faire à la fois une politique écologiste et en même temps flatter les agriculteurs (...) puis les chasseurs. On ne peut pas défendre EDF - et moi je suis pour la politique nucléaire - mais en même temps faire des risettes à Hulot et aux écologistes. Il y a des contradictions comme ça, idéologiques, qu'on voyait bien depuis le début de la campagne. La politique, c'est choisir", dit-il.

Confronté à Nicolas Domenach, Éric Zemmour trouve presque là un point d'accord avec son traditionnel opposant. "C'est une crise idéologique parce qu'au fond c'est la crise du 'en même temps', amorçait Nicolas Domenach au début de l'échange. Est-ce qu'on peut faire en même temps une politique écologique et une politique productiviste ?", interrogeait le journaliste. Mais l'accord des deux polémistes ne va pas au-delà, comme le prouve la suite de la vidéo.