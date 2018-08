publié le 31/08/2018 à 11:02

"À 2 heures il sera 3 heures." Les traditionnelles explications, entendues deux fois l'an depuis 1976 en France, pourraient bien disparaître. La Commission européenne va proposer ce vendredi 31 août la fin, dans l'Union européenne, du changement d'heure en hiver et en été, a annoncé son président Jean-Claude Juncker. Cette proposition fait suite à une consultation de plusieurs millions de citoyens européens qui s'est achevée le 16 août. L'idée serait de rester en permanence à l'heure d'été.



"Nous avons réalisé une consultation publique" sur le sujet entre début juillet et mi-août, "des millions de personnes ont répondu et sont d'avis qu'à l'avenir c'est l'heure d'été qui devrait être tout le temps la règle, et nous allons réaliser cela", a ajouté le président de la Commission. "Lorsque l'on consulte les citoyens sur quelque chose il convient aussi ensuite de faire ce qu'ils souhaitent", a-t-il ajouté.

La décision finale devra toutefois être prise par le Parlement européen - qui dans le passé s'était déjà dit plutôt favorable à la fin du changement d'heure - ainsi qu'aux États de l'Union européenne.



Introduit en Europe à l'origine pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure en été et en hiver suscite une controverse permanente depuis des années. Ses détracteurs mettent en avant notamment les perturbations physiologiques que cela entraînerait. Mais selon le ministère de la Transition écologique, il aurait permis d'économiser 440 gigawattheures en 2009 et d'éviter l'émission de plus de 80.000 tonnes de CO2.