Mercato : Dembele officiellement Lyonnais, Ganso débarque à Caen

publié le 31/08/2018 à 13:30

Dembélé à Lyon, Bernat au PSG, Ben Arfa à Rennes... Avec la fin de l'été vient la fin du mercato. Et la dernière journée de période estivale de transferts a été intense en France.





Cet été, le PSG a terminé son mercato avec deux noms inconnus du grand public. Il y a d'abord Juan Bernat, un second couteau du Bayern Munich qui présente l'avantage de ne coûter "que" 15 millions d'euros. L'Espagnol de 25 ans correspond à un besoin, comme latéral gauche, doublure de Layvin Kurzawa.

Et puis il y a Éric Choupo-Moting, un attaquant de 29 ans, sans envergure internationale, laissé libre par Stoke (D2 anglaise). Le Camerounais ne coûte rien au rayon transfert et ça tombe bien pour un PSG sous l'étroite surveillance de l'UEFA, au registre fair-play financier.



Monaco, gros animateur de mercato, a fait un joli coup avec l'acquisition du milieu belge Nacer Chadli et du latéral allemand Benjamin Henrichs. Lyon a récupéré comme prévu Martin Terrier et a fait venir l'avant-centre du Celtic Moussa Dembélé. Mais peut-être que le meilleur coup de l'OL est d'avoir gardé Nabil Fékir, finalement pas parti à Liverpool.



Quant à l'OM, il a frappé fort en prenant à l'AS Rome, demi-finaliste sortant de la Ligue des champions, le milieu Kevin Strootman, "un joueur de classe internationale, de classe mondiale", dixit le président Jacques-Henri Eyraud.



Retrouvez les dernières actualités du mercato

22h52 - Jean-Michel Aulas confirme le transfert de Moussa Dembele à l'OL contre une indemnité de 22 millions d'euros. Le président lyonnais a annoncé au micro de Canal +, la signature d'un contrat de cinq ans pour l'international espoir. La présentation pourrait avoir lieu demain.



22h31 - De nouvelles informations concernant Moussa Dembele. L'Équipe évoque une avancée de plus pour la venue de l'international espoir français à Lyon. Le Celtic Glasgow aurait accepté le principe d'un départ et l'officialisation devrait suivre rapidement.



21h22 - Et si Jésé restait en Ligue 1 ? Selon Ouest-France, l'attaquant espagnol pourrait être prêté un an sans option d'achat au FC Nantes.



20h34 - Énorme coup pour Amiens ! Caen a officialisé l'arrivée de Paulo Henrique Ganso ce soir. L'international brésilien est prêté une saison avec option d'achat par Séville.



19h28 - Hatem Ben Arfa passerait actuellement sa visite médicale à Rennes, selon les informations de L'Équipe.



19h21 - C'est désormais officiel ! Juan Bernat est bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain. Le club l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

18h08 - Les Canaris vont-ils perdre Diego Costa dans la dernière ligne droite ? Le Zénith Saint-Pétersbourg aurait fait une proposition aux alentours de 15 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur brésilien. Malgré cette somme record, les dirigeants nantais en veulent plus et espère aussi trouver un remplaçant avant minuit... Les discussions pourraient être animées.



17h56 - Saif-Eddine Khaoui, barré à l'Olympique de Marseille, doit s'engager avec le Stade Malherbe de Caen. Un accord a été trouvé entre les parties sur un prêt sans option d'achat.



17h44 - Quelle sera la future destination de Yassine Benzia ? L'attaquant du LOSC a posté une photo à bord d'un avion sur ses réseaux sociaux. Selon les dernières informations, le joueur formé à Lyon devrait signer un prêt avec option d'achat avec le club turc de Fenerbahce.



¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Benzia Yassine (@benzia9) le 31 Août 2018 à 6 :05 PDT

17h38 - Écarté du groupe niçois depuis plusieurs semaines, Arnaud Souquet à trouver un nouveau point de chute. Le latéral droit s'est engagé pour quatre ans avec le club belge de La Gantoise, annonce L'Équipe. Un transfert estimé à trois millions d'euros.



17h15 - Le dossier Hatem Ben Arfa est toujours en stand by. Après plus d'un an sans jouer, l'ancien milieu de terrain de Lyon, Nice, Marseille et Paris pourrait rebondir dans un nouveau club de Ligue 1 alors que Rennes, qualifié en Europa League, est fortement intéressée. Un dossier malgré tout "difficile", selon Olivier Létang, le président du Stade Rennais. Sans contrat actuellement, Hatem Ben Arfa n'est pas obligé de signer ce soir son nouveau contrat et pourrait encore prendre quelques jours pour réfléchir à son avenir.



16h39 - Lacina Traoré a résilié son contrat avec l'AS Monaco. L'attaquant ivoirien, prêté la saison dernière à Amiens, quitté définitivement Le Rocher.



16h34 - Selon le média italien La Gazzetta Dello Sport, les Girondins pourraient prochainement accueillir Andreas Cornelius. L'actuel attaquant danois de l'Atalanta Bergame, en Seria A, pourrait être prêté avec option d'achat.



16h06 - Les discussions sont tendues entre l'OL et le Celtic. Selon Bilel Ghazi, journaliste à L’Équipe, le dossier avance mais les désaccords persistent. Le club écossais serait d'accord pour un transfert en janvier afin d'avoir le temps de trouver un remplaçant...



¿Première avancée, le Celtic est prêt à valider le départ de Moussa Dembélé pour Lyon mais à compter de janvier (pour lui trouver un remplaçant). Le joueur veut rejoindre Lyon dès aujourd’hui! https://t.co/3grO7oOe2J — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 31 août 2018

15h22 - Comme annoncé hier, Claudio Beauvue, ancien joueur de Guingamp et Lyon notamment, revient en Ligue 1. Le joueur du Celta Vigo a été prêté un an, avec option d'achat, à Caen.



15h13 - C'est l'une des folles rumeurs de cette dernière journée de mercato. Selon le journal L'Équipe, le club d'Amiens s'activerait pour faire venir le Brésilien Ganso, peu utilisé la saison dernière à Séville.



15h07 - Ce matin, l'AS Monaco a annoncé la signature de Nacer Chadli avec le club de la Principauté. Le milieu belge de 29 ans a paraphé un contrat de trois ans.

"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco. Les résultats des dernières saisons prouvent la qualité du projet et l’ambition du club. Je vais tout faire pour aider l’AS Monaco à réussir de grandes choses et atteindre ses `objectifs."



¿ @NChadli pic.twitter.com/tWHMB3A1NZ — AS Monaco ¿¿ (@AS_Monaco) 30 août 2018

14h55 - Avant d'arriver à ses fins concernant Moussa Dembélé, l'OL est sur le point de recruter un jeune attaquant, selon les informations du média local Radioscoop : Lenny Pintor. Âgé de 18 ans, il évolue depuis un an à Brest et a disputé cinq matches en Ligue 2 la saison dernière.



14h44 - L'Olympique Lyonnais s'active toujours sur le marché des transferts alors qu'un attaquant est toujours attendu après le départ de Mariano au Real Madrid. Un accord a été trouvé avec Moussa Dembélé, mais les discussions se poursuivent avec le Celtic Glasgow. Mais l'attaquant français de 22 ans semble déterminer à revenir en France si l'on en croit le message posté sur les réseaux sociaux : "Un homme, sans parole, n'est rien".



14h33 - Toujours du côté du club parisien, Thomas Tuchel a confié ce vendredi que Juan Bernat et Eric Maxim Coupho-Moting ont passé des tests médicaux ce matin en vue de leur signature. Le premier sera en concurrence avec Layvin Kurzawa au poste de latéral gauche, le second doit être la doublure d'Edinson Cavani à la pointe de l'attaque.



14h02 - On le savait sur le départ après l'arrivée de Gianluigi Buffon au PSG. Le départ de Kevin Trapp est désormais officiel. Le portier allemand a été prêté, sans option d'achat, à son ancien club de l'Eintracht Francfort.



13h30 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre les dernières heures du mercato estival de 2018.