publié le 19/04/2019 à 08:11

L'hécatombe qui sévit dans l'effectif de la police française ne faiblit pas : un nouveau drame a eu lieu hier à Montpellier. Une femme de 48 ans, mère de deux enfants, s'est donnée la mort dans son commissariat, avec son arme de service.



C'est le 28e suicide de policier depuis le début de l'année, soit un tous les 4 jours. Ce matin sur RTL, le syndicat UNITE SGP Police FO appelle à des rassemblements partout en France et réclame des mesures d'urgence.

"Pour pouvoir enrayer ce fléau (...) il faut qu'enfin on ait le courage de déterminer quelles sont les causes de malaise", clame Yves Lefèbvre, Secrétaire général du syndicat UNITE SGP Police FO. L'homme, excédé, confie avoir reçu un message de l'un de ses collègues, qui refuse d'aller voir un psychologue et "veut tout simplement aller bien".

Pour le syndicaliste, les mesures déployées ne sont pas suffisantes pour endiguer le phénomène, il faut s'attaquer à l'essentiel : "les policiers ont un week-end toutes les six semaines, vous trouvez ça normal ?", demande t-il, ajoutant que "24 millions d'heures supplémentaires" restent encore impayées. À bout, il appelle "Bercy et Matignon" à débloquer l'argent nécessaire.

À écouter également dans ce journal

Procès Merah. Abdelkader Merah est condamné à 30 ans de réclusion criminelle

reconnu coupable de complicité pour les 7 assassinats perpétrés par son frère. Me Dupont Moretti, son avocat, envisage de se pourvoir en cassation.



L'école primaire de Bessens, près de Montauban, restera fermée aujourd'hui. C'est là que deux enfants ont été grièvement blessés hier par la chute d'un arbre, en pleine cour de récréation.



Emmanuel Macron. Les Français semblent plutôt satisfaits de l'intervention du chef de l'État après l'incendie de Notre-Dame. C'est ce qui ressort du baromètre BVA réalisé pour RTL, Orange et la Tribune.



Pâques. L'incendie a obligé les catholiques à bousculer les cérémonies de Pâques. L'office de la Croix et la Veillée pascale auront donc lieu à Saint-Sulpice.