et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/11/2018 à 08:00

La mesure sera-t-elle efficace pour enrayer la délinquance ? Dans le Lot-et-Garonne, département du Sud-Ouest, le maire de Marmande a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs jusqu'à la fin des vacances scolaires. Désormais, interdiction pour les moins de 17 ans d'être dehors sans un de leurs parents entre 22 heures et 6 heures du matin.



La mesure est entrée en vigueur le 31 octobre, mais n'a rien à voir avec Halloween. L'édile espère par cette mesure mettre fin à une série de violences survenue cette semaine : des gendarmes et des pompiers ont été caillassés.

"On n'interdit pas la circulation des jeunes, on exige pendant quelques jours que les jeunes qui circulent soient accompagnés d'un parent responsable. (...) Il y a eu des rassemblements, des attroupements, des caillassages de véhicules, ça suffit", déclare le maire Daniel Benquet au micro de RTL.

