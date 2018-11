et William Vuillez

La mobilisation des "gilets jaunes" se poursuit lundi partout en France. À Bordeaux, le Pont d'Aquitaine est bloqué dans les deux sens depuis dimanche soir. Ce pont est emprunté chaque jour par 110.000 automobilistes.



"S'il faut que ça pour que ça bouge, on va le faire. J'en ai marre de payer ce carburant à un prix excessif, de ne pas avoir de pouvoir d'achat à la fin du mois. Nous, on s'en sort pas, je gagne 1.350 euros nets par mois. J'habite dans le médoc, le temps de venir sur Bordeaux il me faut 45 minutes de route, j'en ai pour 70 euros par semaine. C'est impossible", explique Valentin 21 ans.

Mobilisation aussi dans le Nord, où le CRT, le centre régional de transports de Lesquin est bloqué lundi matin. C'est de là que partent notamment beaucoup de camions de marchandises. Un mouvement des gilets jaunes qui inquiète aussi les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser ce week-end, ainsi que les grands usagers de la route aussi.

"Je fait plus de 70.000 kilomètres par an, je suis vraiment impacté par le prix de l'essence. Si ça dure et que je ne peux pas travailler, ça va être compliqué pour moi. J’espère que ça ne va pas être politisé" nous dit David, commercial dans le vin à Arras.

- De très nombreux politiques ont salué dès samedi, le succès de la mobilisation, en particulier Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon appelle lui à un mouvement plus large. "Nous avons vu en grand, quelque chose qu'il s'agit de répandre dans tout le pays. C'est avec ces méthodes là que nous changerons de fond en comble le pays. Ce sera par une action collective, de masse." a demandé le patron de la France insoumise.



- Lors d'un discours hier devant les militants de Sens Commun, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains a mis en garde contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. "Une dérive, dit-il, vers l'eugénisme pratiqué par le régime nazi."



- Sébastien Ogier est devenu champion du monde de rallye. Le Français a remporté dimanche celui d'Australie, signant son 6eme sacre. Il reste à 3 titres du record de Sébastien Loeb, un record qui "n'est pas son objectif" assure Ogier.