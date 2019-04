publié le 27/04/2019 à 07:41

Après Toulouse pour l'acte 23 du mouvement, les regards se tournent samedi 27 avril vers Strasbourg, où un appel a été lancé pour une manifestation "nationale et internationale". A un mois des élections européennes, les organisateurs espèrent attirer dans la ville siège du Parlement européen des manifestants allemands et belges.





Toutefois, aucun "mouvement structuré de l'étranger" n'était annoncé vendredi, selon une source policière. La préfecture a pris des précautions en interdisant toute manifestation dans certains secteurs du centre historique de la ville, sur le parvis de la gare ainsi qu'aux abords des institutions européennes : Parlement européen mais aussi Cour européenne des droits de l'homme et Conseil de l'Europe.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner fustige les quelques milliers de personnes qui continuent d'enfiler les gilets."Ce moment est devenu une sorte de rituel, le rituel du samedi, le rituel de la violence presque tous les samedis. Au fond il n'y a pas de revendications précises auxquelles le président aurait pu répondre précisément", a déclaré le ministre lors d'un déplacement dans les Bouches du Rhônes.

Jeudi soir le chef de l'État avait commencé par une allocution de quelques minutes où il a évoqué la crise des "gilets jaunes". "Un mouvement inédit qui a dit sa colère, son inquiétude et son impatience que les choses changent plus vite", avait estimé Emmanuel Macron, saluant "les justes revendications" portées par les "gilets jaunes". Parmi les annonces de jeudi soir, le président de la République, avait également parlé d'une refonte de l'espace Schengen, à un mois des élections européennes.

À écouter également dans ce journal

Chômage - Pour le deuxième trimestre de suite, la courbe du chômage est à la baisse : - 0,7 % entre janvier et mars selon les chiffres de Pôle Emploi, un peu moins de 3 millions 650.000 demandeurs d'emploi.



Notre-Dame - Un message optimiste samedi matin : la cathédrale Notre-Dame pourra être rénovée en 5 ans. C'est le délai qui a été fixé par Emmanuel Macron. Un délai qui finalement sera tenable, selon le spécialiste des chantiers de ce type Frédéric Létoffé.



Etats-Unis - Donald Trump persiste et signe ! Le président américain affirme une nouvelle fois que de nombreuses vies auraient pu être sauvées lors des attentats du 13 novembre 2015, si la réglementation sur les armes était moins stricte en France.



Football - Les joueurs de Metz, avec leur célèbre maillot de grenat, sont assurés de remonter dans l'élite de la Ligue 1 la saison prochaine. Un an après l'avoir quitté, ils se sont imposés 2-1 hier soir chez le Red Star.